Popularne linie lotnicze wznawiają połączenia z Polski. Jest też nowa trasa

Wizz Air poinformował we wtorkowym komunikacie, że wznawia w grudniu loty z Polski m.in. do takich miejsc jak: Bergamo (Włochy) z Gdańska, Billund (Dania) z Krakowa, Teneryfa (Hiszpania) z Katowic, Lwów (Ukraina) z Wrocławia czy Lizbona (Portugalia) z Warszawy.

Dodatkowo węgierska linia stworzyła na swojej stronie nową, stale aktualizowaną mapę do planowania podróży, by pasażerowie mogli na bieżąco sprawdzać, do których miejsc z siatki połączeń przewoźnika można w danym momencie latać.

Lufthansa wznawia połączenia, Ryanair z nową trasą

Połączenia przywraca również Lufthansa. Niemiecka linia wznawia połączenia z Frankfurtu do Gdańska i z Monachium do Warszawy. "Do rozkładu wróciły (...) zwyczajowe trasy Lufthansy. Z Frankfurtu oferowane będą rejsy do Gdańska, Dublina, Salzburgu, Turynu oraz Neapolu. Siatka połączeń z Monachium zostaje wzbogacona o Warszawę, Paryż, Madryt, Helsinki, Ateny, Rzym, Oslo i Lizbonę" - poinformował przewoźnik.