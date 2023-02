Air Force One wyląduje na Lotnisku Chopina. Co to za maszyna?

Do Warszawy prezydent USA Joe Biden przyleci Air Force One. Samolot ma wylądować we wtorek rano na Lotnisku Chopina. Air Force One to kryptonim nadawany każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na którego pokładzie znajduje się urzędujący Prezydent USA.

We wtorek i środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złoży wizytę w Polsce, podczas której spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej. Według Białego Domu tematem spotkania z prezydentem RP będzie współpraca dwustronna. Prezydent USA wygłosi też przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Do Warszawy Joe Biden przyleci Air Force One. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli prezydentury. Samolot ma charakterystyczne niebiesko-białe malowanie; na burcie widnieją napis "United States of America", flaga amerykańska oraz pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA ma rozpocząć podróż do naszego kraju we wtorek o godzinie 1.00 czasu polskiego. Joe Biden dotrze do Warszawy tego samego dnia rano.

Samoloty prezydenta USA

"Air Force One" to kryptonim nadawany każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na którego pokładzie znajduje się urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) mają dwa samoloty VC-25A, o numerach 28000 i 29000. To zbudowane na zamówienie i specjalnie przystosowane wersje cywilnych samolotów Boeing 747-2G4B JumboJet.

Przed wprowadzeniem w 1990 roku samolotów VC-25A, od 1958 roku były wykorzystywane dwa inne boeingi typu 707-320B o numerach 26000 i 27000. Przed i po przylocie Air Force One pojawiają się także boeingi C-32. To wojskowa wersja pasażerskich boeingów B757-200, głównie przeznaczona do przewozu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, żony prezydenta, członków Gabinetu i Kongresu USA.

Każdą wizytę prezydenta USA zabezpieczają logistycznie samoloty transportowe. Popularne Globemastery przywożą sprzęt techniczny w tym samochody Secret Service, ochrony prezydenta USA. Boeing C-17 Globemaster III to wojskowy samolot transportowy produkowany przez firmę Boeing.

Od 1944 roku datuje się transport lotniczy amerykańskich prezydentów. Do służby prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi oddano samolot Douglas C54C (DC-4; znany też jako "Dakota") o oznaczeniu Sił Powietrznych VC-54, noszący przydomek "Święta Krowa" ("Sacred Cow").

Pierwszym, który poleciał odrzutowcem dostosowanym do użytku prezydenckiego był John F. Kennedy, który w 1962 roku skorzystał z Boeinga 707. Pierwszą z dwóch obecnie używanych maszyn dostarczono w 1990 roku za czasów administracji prezydenta George'a H.W. Busha.

Co na pokładzie Air Force One?

Współczesne dwa boeingi 747-200B oferują prezydentowi i jego świcie ponad 370 metrów kwadratowych powierzchni na trzech poziomach. Obejmuje to m.in. apartament prezydencki, gabinet medyczny, który może pełnić funkcję sali operacyjnej - na pokładzie stale przebywa lekarz. W samolocie znajdują się dwie kuchnie, które mogą wyżywić jednocześnie setkę osób.

Air Force One ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Elektronika pokładowa jest zabezpieczona przed impulsem elektromagnetycznym. Samolot jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia w razie ataku na Stany Zjednoczone.

Samolot jest utrzymywany i obsługiwany przez Prezydencką Grupę Transportu Lotniczego (Presidential Airlift Group), będącą częścią Biura Wojskowego Białego Domu.

Samoloty od Boeinga

Z Boeingiem od lat współpracują Polskie Linie Lotnicze LOT. W latach 90. spółka miała we flocie trzy amerykańskie Boeingi 767-300 ER. LOT był pierwszą linią lotniczą w Europie, w której flocie znalazł się Boeing 787 Dreamliner. Pierwsza tego typu maszyna przyleciała do Warszawy z lotniska w Everett koło Seattle w USA w listopadzie 2012 roku. Jak wynika z informacji zawartych na stronie polskiego przewoźnika, LOT obecnie w swojej flocie ma osiem Boeingów 787-8 Dreamliner, siedem Boeingów 787-9 Dreamliner, sześć Boeingów 737-800 oraz 11 Boeingów 737 MAX 8.

Boeing jest globalną firmą lotniczą produkującą i serwisującą samoloty pasażerskie, produkty zbrojeniowe oraz kosmiczne. Siedziba Boeing Commercial Airplanes znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton.

W halach o powierzchni 30 stadionów piłkarskich w Everett w stanie Washington powstają samoloty Boeing. Montowane tam są największe maszyny pasażerskie: 747, 777, 767 i 787 Dreamliner.

