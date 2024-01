Oto nowy szef Lasów Państwowych

We wtorek minister klimatu i środowiska poinformowała w mediach społecznościowych o odwołaniu poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy. W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że nowym Dyrektorem Generalnym LP będzie Koss. - Znany leśnik z Zachodniopomorskiego. Kiedyś dyrektor regionalny - powiedział szef rządu. Dodał, że oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych związane są przede wszystkim z "wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami". - Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów - podkreślił Tusk. Koss zapowiedział przeprowadzenie audytu, zarówno w biurze dyrekcji generalnej jak i regionalnych dyrekcjach. - Dzięki niemu dowiemy się o podejmowanych działaniach w Lasach Państwowych w ostatnich latach - powiedział.