Zmiany w zakazie handlu. Czy w Wigilię kupimy choinkę?

W Wigilię Bożego Narodzenia kupno choinki może być trudne. To efekt zmian w przepisach, zgodnie z którymi w niedzielę 24 grudnia będzie obowiązywał zakaz handlu, co obejmuje też punkty zajmujące się sprzedażą choinek. W ustawie jednocześnie są zapisane pewne wyjątki.

Wcześniej obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi w Wigilię Bożego Narodzenia, także w sytuacji kiedy wypada w niedzielę, handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu było zakazane, ale po godzinie 14.00. Oznaczało to, że większe sklepy czy galerie handlowe mogły być otwarte maksymalnie do godziny 14. Dotyczyło to też - zgodnie z definicją placówki handlowej - stoisk i straganów, czyli też punktów zajmujących się sprzedażą choinek.