Jedynie pięciu gości na Wigilii. Jakie będą obostrzenia na święta

Na wigilijną kolację będzie można zaprosić jedynie pięć osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. 24 grudnia nie będą za to obowiązywać niektóre ograniczenia handlowe.

Według najnowszego rozporządzenia z obostrzeniami do 27 grudnia, podczas świąt Bożego Narodzenia będzie również obowiązywać limit osób na spotkaniach.

Tylko pięć osób

W rozporządzeniu zapisano, że do 27 grudnia 2020 zakazane jest organizowanie "zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju". Wyjątek dotyczy spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Jak wynika z rozporządzenia, do limitu osób nie wlicza się: osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, lub gospodarujących. Jeśli więc czteroosobowa rodzina postanowi zorganizować kolację wigilijną może zaprosić na nią maksymalnie pięć osób.