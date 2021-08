Rekordowa sesja na warszawskiej giełdzie. WIG na historycznym poziomie

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) w środę poprawił swój rekord z połowy sierpnia. Indeks zakończył notowania ze wzrostem o 0,92 procent do ponad 69,7 tysiąca punktów. WIG20 jest najwyżej do dwóch lat, a mWIG40 najwyżej do 14 lat.

WIG20 zakończył środowe notowania ze wzrostem o 1,06 proc. do 2325,19 pkt, tym samym poprawiając 2-letnie maksimum. Do indeksu WIG20 należy 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z kolei nowy rekord wszech czasów wyznaczył WIG, rosnąc o 0,92 proc. do 69 728,77 pkt. Poprzedni rekord wynosił 69 254,40 pkt. Indeks sWIG80 wzrósł w środę o 0,19 proc. do 21 017,73 pkt., a od rekordowego zamknięcia dzieli go ok. 60 pkt.