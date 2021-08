WIG śrubuje rekord. WIG20 najwyżej od 52 tygodni

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zakończył czwartkowe notowania na rekordowym poziomie. To siódma sesja z rzędu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kiedy WIG poprawia historyczne maksimum. Na najwyższym poziomie od 52 tygodni notowania skończył również indeks WIG20.

Po wzroście o 0,61 proc. WIG20 zakończył sesję na poziomie 2297,72 pkt., najwyższym od 52 tygodni. Do indeksu WIG20 należy 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

Liderem wzrostów w WIG20 były akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które zwyżkowały o 6,5 proc. do 37,48 zł. Najwyżej w historii zamknęły sesję akcje Dino Polska, które podrożały o 4,01 proc. do 322 zł. 52-tygodniowe maksimum zanotował Lotos, po wzroście o 3,4 proc. do 56,58 zł.