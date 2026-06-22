Wielka fuzja zbrojeniowa w Poznaniu. "To historyczny moment"
- Budujemy nasze bezpieczeństwo i rozwijamy nasz przemysł zbrojeniowy na skalę, której do tej pory nie było - powiedział Wojciech Balczun po podpisaniu listu intencyjnego. - Wierzę głęboko, że dzieje się tutaj historia - dodał.
- To historyczny moment. Nie tylko dla Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, ale dla samego Cegielskiego, dla Poznania i dla Wielkopolski. To opowieść o tradycji, przyszłości i porozumieniu. Bo właśnie w Cegielskim od pokoleń skupia się to, co w Poznaniu najcenniejsze - pracowitość, przedsiębiorczość i odpowiedzialność za wspólnotę - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
Trzy podpisy w sprawie Wielkopolskich Zakładów Pancernych
"Celem jest utworzenie Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A. Połączenie kompetencji H. Cegielski-Poznań oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych pozwoli stworzyć nowy silny podmiot polskiego przemysłu obronnego oraz zachować markę H. Cegielski" - napisano na profilu PGZ na platformie X.
Jak podano, dokument podpisali przedstawiciele spółek: H. Cegielski-Poznań, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Stomil-Poznań, WSK-Poznań, a także ARP i MAP.
PGZ podało też, że drugim podpisanym dziś dokumentem jest Umowa Społeczna - Pakt dla H. Cegielski-Poznań.
"Dokument podpisali przedstawiciele strony społecznej, zarządów H. Cegielski-Poznań S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ. Umowa potwierdza prowadzenie dialogu społecznego oraz określa zasady współpracy przy tworzeniu nowego podmiotu" - napisano.
Dodano, że podpisano również list intencyjny - porozumienie wierzycieli H. Cegielski-Poznań.
Jak wyjaśniono, porozumienie umożliwi realizację działań restrukturyzacyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju H. Cegielski-Poznań oraz budowy Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego.
Polska Grupa Zbrojeniowa ma większość udziałów
- Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego to odpowiedź na wieloletnią dyskusję o przyszłości Cegielskiego. Otwieramy nowy rozdział dla Poznania, tworzymy perspektywę rozwoju, dajemy gwarancję miejsc pracy i budujemy silny podmiot dla polskiego bezpieczeństwa - powiedział Balczun.
We wrześniu 2023 r. Polska Grupa Zbrojeniowa objęła ponad 90 proc. akcji H. Cegielskiego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego PGZ przez Skarb Państwa.