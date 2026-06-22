Wielka fuzja zbrojeniowa w Poznaniu. "To historyczny moment"

Wojciech Balczun o utworzeniu Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Budujemy nasze bezpieczeństwo i rozwijamy nasz przemysł zbrojeniowy na skalę, której do tej pory nie było - powiedział Wojciech Balczun po podpisaniu listu intencyjnego. - Wierzę głęboko, że dzieje się tutaj historia - dodał.

- To historyczny moment. Nie tylko dla Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, ale dla samego Cegielskiego, dla Poznania i dla Wielkopolski. To opowieść o tradycji, przyszłości i porozumieniu. Bo właśnie w Cegielskim od pokoleń skupia się to, co w Poznaniu najcenniejsze - pracowitość, przedsiębiorczość i odpowiedzialność za wspólnotę - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

Trzy podpisy w sprawie Wielkopolskich Zakładów Pancernych

"Celem jest utworzenie Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A. Połączenie kompetencji H. Cegielski-Poznań oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych pozwoli stworzyć nowy silny podmiot polskiego przemysłu obronnego oraz zachować markę H. Cegielski" - napisano na profilu PGZ na platformie X.

Jak podano, dokument podpisali przedstawiciele spółek: H. Cegielski-Poznań, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Stomil-Poznań, WSK-Poznań, a także ARP i MAP.

PGZ podało też, że drugim podpisanym dziś dokumentem jest Umowa Społeczna - Pakt dla H. Cegielski-Poznań.

"Dokument podpisali przedstawiciele strony społecznej, zarządów H. Cegielski-Poznań S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ. Umowa potwierdza prowadzenie dialogu społecznego oraz określa zasady współpracy przy tworzeniu nowego podmiotu" - napisano.

Dodano, że podpisano również list intencyjny - porozumienie wierzycieli H. Cegielski-Poznań.

Jak wyjaśniono, porozumienie umożliwi realizację działań restrukturyzacyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju H. Cegielski-Poznań oraz budowy Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego.

Polska Grupa Zbrojeniowa ma większość udziałów

- Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego to odpowiedź na wieloletnią dyskusję o przyszłości Cegielskiego. Otwieramy nowy rozdział dla Poznania, tworzymy perspektywę rozwoju, dajemy gwarancję miejsc pracy i budujemy silny podmiot dla polskiego bezpieczeństwa - powiedział Balczun.

We wrześniu 2023 r. Polska Grupa Zbrojeniowa objęła ponad 90 proc. akcji H. Cegielskiego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego PGZ przez Skarb Państwa.

OGLĄDAJ: TVN24