Pieniądze z "tarczy" skończyły się w ułamku sekundy. "To jakaś kpina"

Dosłownie chwilę po rozpoczęciu zakończył się w poniedziałek nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego". Do dyspozycji z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej było około 95 milionów złotych, przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 miliarda złotych. "To jakaś kpina" - piszą w komentarzach wysłanych na Kontakt 24.

- Z przeprowadzonego postępowania zostanie przeprowadzony raport. Zostanie on przesłany także do minister Jadwigi Emilewicz. Także po to, by pokazać skalę zapotrzebowania na pomoc – powiedział.