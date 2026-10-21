Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wielki bank może zmienić nazwę. "Jesteśmy systematycznie myleni"

|
shutterstock_2040137510
Anna Bjerde, Bank Światowy, dyrektor zarządzająca ds. operacji: Polska jest już krajem wysokiego przychodu
Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Pekao mają trwać prace koncepcyjne dotyczące zmiany wizerunku banku, a na stole ma być nawet nowa nazwa. "Bank analizuje swoją pozycję rynkową, w tym rolę i wartość marki w budowaniu pozycji konkurencyjnej" - przekazało biuro prasowe Pekao w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl. Bank podkreślił jednak, że żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte. W proces miała być zaangażowana była pełnomocniczka rządu do spraw promocji Polski Barbara Mróz-Gorgoń.

Pekao zostało założone w 1929 roku. Żubr w jego logo pojawił się w 1997 roku i zniknął w 2012, kiedy Pekao należał do włoskiej grupy UniCredit. Wrócił w 2017, kiedy bank został przejęty przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju.

Pekao a zmiana nazwy

W ubiegłym roku Pekao obsługiwał 6,7 miliona klientów, a ustępował mu jedynie PKO BP z 11,8 mln. To właśnie największy konkurent banku ma stanowić jedną z przyczyn rebrandingu.

- Jesteśmy systematycznie myleni z PKO BP. Każdy z nas tego doświadcza. Do mnie przychodzą sprawy dotyczące PKO BP (...). Tak się nieszczęśliwie złożyło językowo, że mamy kłopot z odróżnianiem obu instytucji - powiedział prezes Pekao Cezary Stypułkowski w rozmowie z bankier.pl.

- Na poziomie wewnętrznych dyskusji w banku nie podjęliśmy jeszcze rozmowy o ewentualnej zmianie nazwy - dodał.

"Żadne decyzje, na żadnym poziomie struktury decyzyjnej banku nie były dotychczas podejmowane. Bank natomiast analizuje swoją pozycję rynkową, w tym rolę i wartość marki w budowaniu pozycji konkurencyjnej" - przekazało biuro prasowe banku w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Pekao może się zmienić

Choć rozmowy na temat zmiany nazwy mają się jeszcze nie odbywać, Stypułkowski już teraz wykupuje prawa do znaków w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jak podał serwis cashless.pl prezes Banku Pekao zgłosił w BUP znaki "Polbank" i "Polbank24". Stypułkowski podkreślił jednak, że rozważa je obecnie tylko "jako opcje".

"Żadna nazwa nie jest w tej chwili rozpatrywana, a znak 'Polbank' został zabezpieczony jedynie jako ewentualna opcja" - czytamy w odpowiedzi banku.

- W przypadku Polbanku chodziło o zabezpieczenie bardzo wartościowej, moim zdaniem, marki, która utraciła ochronę. Uznałem, że warto uchronić ją przed przejęciem przez kogoś, kto później chciałby na niej zarobić - powiedział prezes Pekao.

Polbank działał w Polsce od 2006 roku, kiedy w 2012 połączył się z Raiffeisen Bank Polska. Według rejestru patentowego prawo ochronne do znaku "Polbank", zgłoszonego przez Raiffeisena, wygasło w 2019 r.

Koszty rebrandingu

- Trudno oczekiwać, że w roku wyborczym będzie zgoda na zmianę nazwy - uważa źródło Business Insider Polska. Kwestia przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jest istotna, ponieważ Pekao nie jest spółką Skarbu Państwa, to jest pod kontrolą państwowych podmiotów: PZU, które ma 20 proc. akcji oraz Polskiego Funduszu Rozwoju - 12 proc. akcji.

Proces rebrandingu wymaga natomiast długiego okresu stabilności. Wybory stwarzają ryzyko, że ta kosztowna procedura zostanie przerwana.

Zmiana wizerunku tego typu podmiotu wymaga ogromnych nakładów finansowych. Przykładem może być trzeci co do wielkości bank w kraju - Erste. Proces zmiany wizerunku po przejęciu hiszpańskiego Santander Bank Polska przez austriacką spółkę miał kosztować 267 mln złotych. Z czego ponad połowę, bo aż 140 mln złotych - wydano na marketing.

Gdy w 2012 r. włoska grupa UniCredit, właściciel Banku Pekao, pozbywała się żubra z logo, koszty rebrandingu rozłożone na dwa lata wyniosły ok. 50 mln zł, z czego 10 mln pochłonęły wydatki na marketing - przypomina Business Insider.

Barbara Mróz-Gorgoń a wizerunek Pekao

Jedną z zewnętrznych konsultantek banku w procesie rebrandingu była prof. Barbara Mróz-Gorgoń. Jeszcze niedawno pełniła rolę pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski - przez niecały miesiąc. Podała się do dymisji po fali krytyki raportu "Polaków portret własny". Pełen błędów dokument miał być, według zarzutów, przynajmniej częściowo wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mróz-Gorgoń argumentowała, że dokument stanowił jedynie "brudnopis", który nie powinien znaleźć się na stronie Fundacji Marka Polska.

OGLĄDAJ: "Brudnopis" wisiał na stronie miesiącami? Mróz-Gorgoń się tłumaczy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zgodnie z jej oświadczeniem majątkowym - Mróz-Gorgoń miała opracować dla Pekao w ramach umowy o dzieło "raport wspierający proces rebrandingu". W 2025 nie pobrała za to dochodu - nie wiadomo, czy taka sytuacja miała miejsce w tym roku.

"Prof. Barbara Mróz-Gorgoń konsultowała metody badania siły marki. Jej udział dotyczył wyłącznie analizy obecnej pozycji Pekao, a nie przygotowania rebrandingu" - wyjaśnia biuro prasowe banku.

Źródło: tvn24.pl, Business Insider Polska, cashless.pl
Udostępnij:
Tagi:
Bank PekaobankBankowość
Zobacz także:
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Nawet 19 tysięcy złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Rusza nowy program dopłat
Z kraju
pap_20210724_21Y
Rosyjski Su-30 rozbił się niedaleko Polski
Ze świata
Karol Nawrocki
Wicepremier: zdziwiłbym się, gdyby prezydent chciał blokować
Z kraju
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny poszybowały. Polska w czołówce Europy
Rynki
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły. Nowe dane GUS
Z kraju
Ryanair
Cztery połączenia do Polski zostaną zlikwidowane. Zmiany przewoźnika
Ze świata
shutterstock_1101025283
Pentagon wesprze produkcję czipów. "Bardzo, bardzo duża inwestycja"
Tech
Tankowanie
Ceny paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek
Pieniądze
Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son i Sam Altman
Trump chce, by firmy płaciły "dywidendę" za centra danych
Tech
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Więcej mieszkań na wynajem, ceny w dół
Nieruchomości
Elon Musk
Musk rozważa fuzję swoich firm. "Połączenie ma wiele zalet"
Tech
Polaków czekają drogie wakacje
Obiecywali szybkie zarobki i luksusowe życie. "To zwykła iluzja"
Z kraju
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Iran grozi kolejnymi atakami. Rynek reaguje błyskawicznie
Rynki
protesty
Napięcie w Portugalii. Protestują przeciw cenom najmu
Ze świata
Benjamin Netanjahu
Politycy sięgają po AI tuż przed wyborami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza wsparcie dla republikanów. "To dla mnie wielki zaszczyt"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
iran shutterstock_2825142585
Presja ekonomiczna na Iran. "Zaczyna się panika"
Ze świata
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
Tech
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Serhij K.
Zasalutował, potem zamilkł. "Największy akt sabotażu w najnowszej historii"
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica