Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny

Koszyk wielkanocny w 2026 roku. Ile zapłacimy za święta?

CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) opublikowało analizę, dotyczącą cen zakupów świątecznych. Wynika z niej, że w tym roku koszyk obejmujący 26 produktów kosztuje o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem.

"Według danych CASE Online CPI w okresie tegorocznych świąt wielkanocnych zapłacimy dużo więcej za wybrane produkty żywnościowe niż w poprzednim roku (...). Za tak znaczący wzrost odpowiada głównie wysoka cena gorzkiej czekolady" - wskazali analitycy.

"Gdyby wyłączyć ją z naszego koszyka, wzrost jego ceny byłby wyraźnie niższy i wyniósłby 1,8 procent. Pokazuje to, jak silny wpływ na całościowy wynik może mieć pojedynczy produkt, którego cena rośnie w ostatnim czasie szczególnie dynamicznie" - dodali.

Co potaniało, a co podrożało?

Analitycy Centrum podkreślili, że obecny wzrost cen jest bezpośrednio związany z sezonowym zwiększeniem zakupów przed Wielkanocą.

Wśród produktów, które potaniały, znalazły się między innymi:

biała kiełbasa (mniej o 48,7 procent),

chleb pełnoziarnisty (mniej o 28,9 procent),

masło (mniej o 27,1 procent),

groszek w puszce (mniej o 12,5 procent),

mleko 2 procent bez laktozy (mniej o 12,2 procent),

Największe wzrosty zanotowano natomiast przy następujących produktach:

czekolada gorzka (wzrost o 85,7 procent),

jajka (wzrost o 31,1 procent),

sok jabłkowy (wzrost o 23,2 procent)

pomarańcze (wzrost o 21,7 procent),

ziemniaki (wzrost o 19,6 procent).

"Duże zróżnicowanie zmian cen pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktów odzwierciedla zarówno sezonowe wahania podaży, jak i presję kosztową w całym łańcuchu produkcji żywności - od surowców rolnych, przez energię i transport, po przetwórstwo, a także wpływ czynników zewnętrznych na rynki surowców i żywności - czytamy w analizie.

Wzrost cen a konflikt na Bliskim Wschodzie

Ekonomiści CASE zaznaczają, że na wzrost cen wpłynął również konflikt na Bliskim Wschodzie, jednak jego wpływ na ceny żywności w Polsce jest głównie pośredni.

"Dotyczy przede wszystkim kosztów ropy, gazu, nawozów oraz importowanych surowców rolno-spożywczych. Zakłócenia w rejonie Morza Czerwonego mogą skutkować zwiększeniem kosztów frachtu morskiego na trasie Azja-Europa, co może mieć wpływ na presję kosztową w części łańcucha dostaw" - czytamy w raporcie.

"Jednocześnie w przypadku większości produktów z koszyka wielkanocnego - szczególnie tych opartych na krajowej podaży, jak jaja, nabiał, pieczywo czy mąka - bezpośredni wpływ konfliktu na marcowe ceny detaliczne wydaje się ograniczony. Jeśli się pojawia, to raczej pośrednio: przez wyższe koszty energii, transportu czy produkcji" - wskazali ekonomiści CASE.

Na antenie TVN24 komentarz do sytuacji przedstawił Andrzej Robaszewski, dyrektor ds. polityki fiskalnej i zrównoważonego rozwoju w CASE.

- Wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie w Polsce jest przede wszystkim pośredni. Najpierw rosną ceny ropy, paliw, energii i transportu, a dopiero potem te wyższe koszty przechodzą na ceny na półkach sklepowych - stwierdził.

Dodał również, że jeśli chodzi o tegoroczną Wielkanoc, marcowe ceny świąteczne są tylko częściowo związane z konfliktem. Znacznie większe znaczenie mają, jak zaznaczył, sezonowy popyt, lokalna podaż oraz wcześniejsze wzrosty kosztów.

- Natomiast jeśli napięcie utrzyma się dłużej, to jego wpływ będzie już znacząco wyższy w najbliższych miesiącach - podsumował ekspert.

