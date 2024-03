W Wielki Piątek będzie można zrobić zakupy w marketach spożywczych nawet do godz. 23. Niektóre jednak czynne będą krócej – do godziny 22.

Godziny otwarcia w Wielki Piątek

Tego dnia do godz. 23. pracować będzie również sieć Kaufland , poza placówkami: w Białymstoku przy ul. Wierzbowej 2, w Biłgoraju przy al. Jana Pawła II 49, w Końskich przy ul. Lipowej 12, w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 80, w Świdniku przy ul. Krępieckiej 3 oraz w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 4 – te sklepy będą otwarte do godz. 22). Dodatkowo 62 markety Kaufland będą tego dnia czynne do północy.

Standardowo do godz. 23. działać będą sklepy sieci Żabka. W piątek do 23. będą również czynne niektóre sklepy Stokrotka, pozostałe otwarte będą do godz. 22. Do godz. 22. czynne będą również markety Aldi i Auchan. Decyzję od godzinach pracy poszczególnych sklepów Lewiatan i Intermarche podejmą franczyzobiorcy.