Zakupy przed świętami. Część sieci zmieniła godziny otwarcia sklepów

Wielki Piątek, 7 kwietnia

Wielki Piątek, 7 kwietnia to normalny dzień pracy. Dlatego sklepy, co do zasady, powinny być otwarte w standardowych godzinach. Część sieci zdecydowała jednak o wydłużeniu pracy placówek w najbliższych dniach.

Biuro prasowe sieci Biedronka poinformowało, że od środy prawie 3000 sklepów będzie otwartych co najmniej do godziny 23.00. Na taki krok - w Wielki Czwartek i Wielki Piątek - zdecydowała się też sieć Kaufland. "Markety będą czynne do godziny 23. Wyjątek stanowią sklepy, które z uwagi na ograniczenia handlu w godzinach nocnych będą otwarte do godziny 22: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3), Białystok (ul. Wierzbowa 2), Nowa Sól (ul. Chałubińskiego 2)" - poinformowała TVN24 Biznes Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.