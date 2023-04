Majonez robiony 24 godziny na dobę. "Roczna produkcja odpowiada wadze dwóch tysięcy dorosłych słoni"

czytaj dalej

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku może być na niższym poziomie niż w tym roku. Oznaczałoby to wolniejszy wzrost świadczeń. Tak wynika z rządowych prognoz, które dołączono do projektu ustawy o dodatku dla sołtysów. Waloryzacja w kolejnych latach ma powrócić do jednocyfrowych poziomów.