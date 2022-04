Wielkanocny stół przy dwucyfrowej inflacji. "Bardzo drogo w tym roku będzie upiec ciasto"

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu o 10,9 procent rok do roku. To najwyższy poziom od lipca 2000 roku, kiedy wynosiła 11,6 procent.

Droższy koszyk wielkanocny

Analityczka mówiła również o tym, ile może kosztować tegoroczny koszyk wielkanocny. - Trudno powiedzieć, bo każdy ma ten koszyk trochę inny. To, co może nas trochę ratuje to to, że menu świąteczne jest bardzo tradycyjne i opiera się na produktach lokalnych. Więc nie ponosimy na przykład kosztów importu, które widzimy, że podnoszą ceny wielu warzyw i owoców - stwierdziła Cichy.