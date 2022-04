Drogie warzywa przed świętami. "Nie ma parcia na obniżenie cen"

Ożywiony handel warzywami przed świętami

Polskich warzyw szklarniowych i spod folii jest mało, bo tegoroczny kwiecień jest dość zimny. Uprawy trzeba ogrzewać i naświetlać. Odbija się to oczywiście na cenach np. pomidory malinowe kosztują obecnie ok. 15 zł/kg tj. niemal tyle, ile zimą. Ogórki są także drogie, trzeba za nie zapłacić ponad 10 zł/kg. Podaż jest stosunkowo mała stąd nie ma "parcia" na obniżenie cen - dodał ekspert.

Warzywa importowane są drogie - np. jest koperek, sprowadzany z Włoch kosztuje 3-3,75 zł za pęczek, bakłażany (8-10 zł/kg) i cukinie (12-15 zł/kg) pochodzące z Hiszpanii. Nadal na wysokim poziomie utrzymują się ceny krajowej kapusty białej, (1,45-1,8 zł/kg), kapusty kiszonej (3,9-4,25 zł/kg), kapusty czerwonej 91,9-3,0 zł/kg). Cena buraków ćwikłowych dochodzi do 1,8 zł/kg; marchew krajowa kosztuje ok. 1,2 zł/kg, a holenderska - 1,5 zł/kg.

Wielkanocne produkty

Na rynku swoje stoiska prowadzi czterech hurtowników jaj. Jest to dobry okres na handel tymi produktami. Sprzedawane są jaja z chowu klatkowego, ze ściółki, wolnego wybiegu i ekologiczne. Ceny są zróżnicowane od 0,6 złotego do 1,2 złotego za jajo. Najchętniej kupowane są jaja duże z wolego wybiegu, te kosztują 0,8 złotego za sztukę - poinformował Kmera.

Natomiast jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie owoce i warzywa krajowe i z importu sprzedawane na rynku hurtowym w Broniszach, to były one droższe rdr (na 7.04) zaledwie o 2,43 proc., a na 13.04. - już o 10 proc. Wartość koszyka zmienia się co tydzień, najwyższy wzrost cen owoców i warzyw odnotowano 31 grudnia 2021 r. - było to 18,33 proc. rdr.