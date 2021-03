Dni wolne od pracy i nauki, ograniczenia w handlu

Od czwartku 1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia potrwa przerwa od nauki. Ustawowo wolne od pracy są niedziela i poniedziałek (4 i 5 kwietnia). Ograniczenia będą dotyczyć też handlu. Wszystko w związku ze Świętami Wielkanocnymi.

Kiedy wypada Wielkanoc?

Wielkanoc jest świętem ruchomym i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że musi wypaść pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.

W tym roku pierwsza pełnia Księżyca wiosną nastąpi 28 marca, zaś pierwszą niedzielą po tej dacie jest 4 kwietnia. W ubiegłym roku Niedziela Wielkanocna wypadała 12 kwietnia. W roku 2022 będzie to z kolei 17. dzień tego miesiąca.

Wielkanoc 2021 - dni wolne od pracy i od szkoły

W 2021 roku przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 1 do 6 kwietnia, czyli od czwartku do wtorku. Na kolejne dni wolne od szkoły dzieci będą musiały poczekać do majówki.