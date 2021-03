Jakie ograniczenia w czasie Świąt Wielkanocnych? Minister zdrowia podał termin ogłoszenia decyzji

Do czwartku rząd ma ogłosić decyzje w sprawie ograniczeń obowiązujących w czasie Świąt Wielkanocnych – wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Teraz decydując o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, również podejmiemy decyzję o tym, co będzie się działo w czasie Wielkanocy – mówił szef MZ.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej był pytany, czy rząd planuje zamknięcie w czasie Świąt Wielkanocnych górskich kurortów np. Zakopanego, czy Karpacza, gdzie już teraz są przyjmowane rezerwacje na ten okres.

Wielkanoc 2021

- Do środy, czwartku podejmiemy ostateczne decyzje, które państwu zakomunikujemy. Chcemy jeszcze te 2-3 dni zobaczyć, z jaką tendencją będziemy mieli do czynienia – odpowiedział szef MZ.

- Teraz decydując o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, również podejmiemy decyzję o tym, co będzie się działo w czasie Wielkanocy, bo do Wielkiego Poniedziałku zostały nam trzy tygodnie, więc będziemy chcieli już cały ten okres objąć decyzją – wyjaśniał Niedzielski.

Minister był także pytany, czy rząd rozważa zamknięcie kościołów na Wielkanoc. - W perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję, ale biorąc też pod uwagę, że mamy zbliżający się okres Świąt Wielkanocnych, trudno rozważać, żeby w naszej tradycji kulturowej te święta odbyły się bez wizyty w kościele - stwierdził szef MZ.

- Oczywiście na pewno będą obowiązywały normy, które już w tej chwili są takie same jak potencjalnie w galeriach handlowych (tam, gdzie są otwarte – red.), czy innych miejscach. Przypomnę, że to są dosyć rygorystyczne normy, bo one przewidują obecność 1 osoby w przeliczeniu na 15 metrów kwadratowych, także stosowanie tej normy mam nadzieję, że zapewni ewentualne bezpieczeństwo, ale o wszystkich decyzjach poinformujemy do czwartku – podkreślił Adam Niedzielski.

Obostrzenia w województwach

Od poniedziałku w województwach mazowieckim i lubuskim wróciły surowsze obostrzenia. Do tej pory te ograniczenia obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Zgodnie z rozporządzeniem w tych regionach zamknięte są m.in. hotele, instytucje kultury, baseny i obiekty sportowe. Ograniczona została działalność galerii handlowych. W klasach I-III szkół podstawowych nauczanie odbywa się w trybie hybrydowym.

Obostrzenia w wymienionych województwach mają obowiązywać do 28 marca.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes