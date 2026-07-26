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Wielka wygrana w Lotto. Padła szóstka

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lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock
W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana o wartości ponad 15 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich liczb. Oto wyniki losowania z 25 lipca 2026 roku.

W sobotę, 25 lipca, wylosowane zostały następujące liczby: 1, 9, 16, 24, 28 i 34.

To właśnie ten zestaw znalazł się na kuponie jednego z graczy, do którego trafi nagroda w wysokości 15 324 508,40 zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padły również 72 piątki - każda o wartości 6682,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek o godz. 22.00, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 8, 17, 27, 39, 47 i 49. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 77 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowania
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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