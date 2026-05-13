Wielka wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita

We wtorek, 12 maja, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 8, 16, 34, 42 i 43. To właśnie ten zestaw znalazł się na kuponie jednego z graczy, do którego trafi nagroda w wysokości 17 964 235,50 zł

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano także 71 piątek, każda o wartości 6659,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek o godz. 22:00, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus padły następujące liczby: 9, 27, 29, 30, 39 i 44. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padły natomiast 64 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

