Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w kosmosie

WOŚP w kosmosie

Dlatego w wyjątkowej uroczystości pożegnania instrumentu wziął udział Jerzy Owsiak. Już niedługo Glows poleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostanie doczepiony do sondy kosmicznej.

- Wygląda to abstrakcyjnie, ale pięknie, fantastycznie. To jest logo nas wszystkich, pamiętajcie o tym - stwierdził Jerzy Owsiak.

Dodał też: - Właśnie w tych warunkach niezwykle sterylnych, w takich wymagających niezwykłej ostrożności, nie mogliśmy niczego dotykać, ale mogliśmy się przyjrzeć każdemu elementowi. Każda śrubka ma certyfikat, każda podkładka, których my nieraz używamy, mamy w swoich narzędziach tutaj. Są to urządzenia z najwyższego topu. Jeszcze raz podkreślę, jesteśmy dumni, że bierzemy udział w czymś, co zostało skonstruowane od początku do końca, wymyślone i na końcu widać ten gotowy produkt, czyli ten instrument w Polsce przez Polaków.

- Wbrew pozorom to jest nie tylko jeden niewielki eksperyment, no bo w skali powiedzmy całego IMAP-a to jest jeden z mniejszych eksperymentów, ale jest to, można powiedzieć, coś, co przeciera szlaki. Zarówno u nas naukowo i technicznie, jak i mam nadzieję, że w kontekście administracji krajowej naszej, w kontekście stworzenia ram formalno-prawnych, żeby takie eksperymenty w przyszłości było można robić łatwiej - stwierdził dr hab. Maciej Bzowski, kierownik eksperymentu Glows.