Zamiast chorować wyjeżdżają na wakacje lub biorą ślub

ZUS ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Z tego powodu w 2024 r. obniżono wypłaty o 206 mln 980 tys. zł, a dotyczyło to 112,6 tys. osób.

Czego nie robić na zwolnieniu lekarskim?

Wakacje, koncerty i prace remontowe na L4

Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS-u jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji ubezpieczony zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania.