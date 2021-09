Od października zmiana zasad wyjazdu do Wielkiej Brytanii

Obecnie przekraczanie granicy Wielkiej Brytanii jest możliwe z dowodem osobistym lub paszportem. Od 1 października jedyną opcją pozostanie ważny paszport. W związku z tym przedstawiciele resortu radzą, by przed wyjazdem upewnić się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości. Zaznaczono, by szczególną uwagę zwrócić na aktualność zdjęcia.

Jak czytamy na stronach MSZ, osoby posiadające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. "W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane, logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej" - zaznaczono. W tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.