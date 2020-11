Dziesiątki tysięcy transakcji dokonanych przez oszustów. Nowy raport

W drugim kwartale 2020 roku oszuści dokonali blisko 64,7 tysiąca operacji kartami płatniczymi na kwotę 13 milionów złotych - wynika z danych przekazanych przez banki. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału zarówno pod względem liczby, jak i wartości nielegalnych transakcji.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku nastąpił wzrost o 4,4 proc. liczby oszustw dokonanych kartami (z 61 977 do 64 694), wzrost o 3,8 proc. wartości oszustw dokonanych kartami (z 12 574 518 zł do 13 047 900 zł).

Karty wyposażone w mikroprocesory

"Na koniec II kwartału 2020 r. kart wyposażonych zarówno w mikroprocesor, jak i pasek magnetyczny było na rynku ok. 38,6 mln szt., tj. 89,0 proc. ogólnej liczby kart (łącznie kart płatniczych na koniec II kwartału 2020 r. było 43,3 mln szt.). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby kart tego typu o 0,3 proc. Należy zauważyć, iż całkowita liczba kart wydanych przez banki wzrosła w II kwartale 2020 r. w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 0,5 proc. (z 43 111 475 szt. do 43 327 020 szt.)" - czytamy.