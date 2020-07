Więcej firm planuje podwyżki niż obniżki wynagrodzeń. Najnowsze dane z rynku pracy

Większość firm chce utrzymać zatrudnienie

Według badania "sytuacja przychodowa i popytowa polskich przedsiębiorstw jest coraz stabilniejsza". Liczba nowych zamówień w dalszym ciągu rośnie: deklaruje ją jedna piąta przebadanych firm (21 proc.), w podobnej skali rośnie także wartość sprzedaży (22 proc.). "W obu przypadkach to wzrost o 2 pp. w stosunku do V fali badania przeprowadzonej pod koniec maja" - czytamy.

"Wchodzimy w nowy etap ekspansji"

"Od 3. kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB ok. 5 proc. w stosunku do 2. kwartału" - wskazał. Ocenił, że środki, które trafiły do gospodarki z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR "skutecznie ustabilizowały sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, o czym świadczy rekordowy wzrost do 60 proc. liczby firm posiadających bufor finansowy ponad 3 miesiące pomimo recesji oraz trend wzrostu firm planujących wzrost zatrudnienia i płac".