Wichury w Polsce. Gminy będą mogły strać się o "pomoc doraźną"

Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że to, co nazywane jest Polskim Ładem, w rzeczywistości okaże się antypolskim chaosem. Polski Ład powinien trafić do kosza – powiedział w sobotę w Poznaniu lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Straty ponoszą nie tylko przedsiębiorcy, ale i ogół obywateli – konsekwencją Polskiego Ładu jest drożyzna, która odbija się na poziomie życia milionów polskich rodzin – dodał.