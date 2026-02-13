Wiceszef MON: Niemcy chcą kupić polskie Pioruny

Wiceszef MON Cezary Tomczyk: Niemcy są zainteresowane zakupem zestawów przeciwrakietowych Piorun Źródło: TVN24 HD

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Piorun, czyli przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej, jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. W swoim asortymencie Pioruna mają m.in. Norwegowie, Łotysze czy Ukraińcy.

"Powinniśmy być dumni"

O zainteresowanie ze strony Niemiec polskim zestawem przeciwlotniczym Tomczyk był pytany w piątek na konferencji prasowej w KPRM.

- Potwierdzam. Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju z tego punktu widzenia - powiedział Tomczyk. Zaznaczył, że informację tę może potwierdzić na razie w sposób nieoficjalny, gdyż sprawa "wymaga dopięcia".

- Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu. To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun - dodał Tomczyk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski