Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany

|
Adam Sanocki
Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rada nadzorcza Polskich Portów Lotniczych odwołała wiceprezesa Polskich Portów Lotniczych do spraw strategii i marketingu Adama Sanockiego - podała spółka w komunikacie.

"Adam Sanocki pełnił funkcję Członka Zarządu PPL S.A. od 16 kwietnia 2024 roku. W ramach swoich obowiązków nadzorował i odpowiadał za kluczowe piony Spółki, w tym strategię i rozwój międzynarodowy, komunikację, marketing, administrację, IT i cyberbezpieczeństwo oraz audyt wewnętrzny" - poinformowała spółka w komunikacie.

Adam Sanocki odwołany
Adam Sanocki odwołany
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

W czasie kadencji Adam Sanocki - jak podała PPL - miał inicjować i współtworzyć projekty wzmacniające m.in. wpisanie spółki na listę podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz pierwszą Zintegrowaną Strategię PPL na lata 2025-2035.

W obszarze ESG doprowadził do wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju, przedłużenia certyfikatu ACA Level 1 oraz zaangażowania PPL w rozwój zrównoważonych paliw lotniczych. Odpowiadał także za pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową PPL, rebranding Lotniska Chopina, rozwój e-commerce, reklamy lotniskowej i nowych kanałów komunikacji.

W obszarze technologii uporządkował program EPWA OPS-2030, obejmujący modernizację kluczowych systemów operacyjnych Lotniska Chopina, wdrożenie wymogów CP1 oraz zapewnienie ciągłości działania portu. Wzmocnił cyberbezpieczeństwo PPL poprzez insourcing systemu SIEM, rozwój lotniczego ISAC i współpracę z NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego wykorzystania AI.

Nieprawidłowości w PPL

Na początku maja Grzegorz Łakomski, reporter programu "Czarno na białym", dotarł do dokumentów wskazujących na możliwe nieprawidłowości w Polskich Portach Lotniczych. Reporter przyjrzał się kulisom funkcjonowania państwowej spółki, do której miały napływać m.in. sygnały dotyczące możliwego ustawienia jednego z przetargów.

Jak ustalił Łakomski, istotną rolę w zarządzaniu PPL odgrywał wiceprezes Adam Sanocki. Według reportera nie miał on dużego doświadczenia w branży lotniczej, był natomiast postrzegany jako zaufany współpracownik wiceministra Macieja Laska.

Wiceminister zapewniał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie stwierdziła w spółce żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych twierdzi, że ABW nie otrzymała zgłoszeń dotyczących możliwych nadużyć w PPL.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
Tętniak mózgu może aż do momentu pęknięcia nie dawać żadnych objawów
Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Polskie Porty Lotnicze
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Tak próbowano zatrzymać dziennikarskie śledztwo w sprawie Zondacrypto. "Łapówka i groźba"
Z kraju
jaja jajka shutterstock_1463733140
Walczą z ogniskiem salmonelli. Jaja mogły trafić do Polski
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
emerytura
Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze
Dla seniora
Budapeszt, Węgry shutterstock_2551036123
Węgrzy planują wejście do strefy euro. Premier przyznaje, że "nie spełniają żadnego kryterium"
Ze świata
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje
Z kraju
Wiedźmin IV - zwiastun
Premiera "Wiedźmina 4" coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii"
Z kraju
Kolej dużych prędkości do CPK
CPK. Budowa dworca kolejowego ruszy za rok
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta. Rzecznik Nawrockiego odpowiada
Z kraju
Donald Trump
Spór między USA a Kanadą wchodzi na kolejny poziom. "Może pocałować mnie w d..."
Ze świata
Peter Magyar
Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Lotto bez głównej wygranej, wysokie wypłaty za piątki
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2636083803 (1)
Tajlandia ściga fikcyjne spółki. Jest polski wątek w śledztwie
Ze świata
Petru
Petru jest na "nie". "Będzie więcej podatków, a nie mniej"
"FAKTY PO FAKTACH"
55269920506_43c67e0f5f_k
Kolejny raport i kolejne wątpliwości. Pytania o udział Polskiej Fundacji Narodowej
Alicja Skiba
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
Ze świata
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
Tech
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
Dla firm
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2570153043
Nowy rodzaj AI. Jak przeczytanie "Wojny i pokoju" pięć milionów razy
Tech
norwegia oslo shutterstock_1590837796
"Sytuacja nadal nie jest opanowana". Trzeci atak hakerów w Norwegii
Tech
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Nowe cła uderzyły w chińskie paczki. Liczba przesyłek spadła o połowę
Handel
shutterstock_2365534981
"Najgorsze obawy mieszkańców". Ten incydent miał to pokazać
Tech
Według badania "Zatory płatnicze" Krajowego Rejestru Długów ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi
"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu
Dla firm
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
hyundai fabryka shutterstock_2762582875_1
Przełom po wielkim strajku
Tech
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy spadają mimo nowych sankcji na Iran
Rynki
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Kurs wystrzelił. Kolejna granica przekroczona
Tech
Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle
Próba ataku na lotnisko w Lipsku. Kolejny dron znaleziony
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica