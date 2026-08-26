Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany

Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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"Adam Sanocki pełnił funkcję Członka Zarządu PPL S.A. od 16 kwietnia 2024 roku. W ramach swoich obowiązków nadzorował i odpowiadał za kluczowe piony Spółki, w tym strategię i rozwój międzynarodowy, komunikację, marketing, administrację, IT i cyberbezpieczeństwo oraz audyt wewnętrzny" - poinformowała spółka w komunikacie.

Adam Sanocki odwołany Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

W czasie kadencji Adam Sanocki - jak podała PPL - miał inicjować i współtworzyć projekty wzmacniające m.in. wpisanie spółki na listę podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz pierwszą Zintegrowaną Strategię PPL na lata 2025-2035.

W obszarze ESG doprowadził do wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju, przedłużenia certyfikatu ACA Level 1 oraz zaangażowania PPL w rozwój zrównoważonych paliw lotniczych. Odpowiadał także za pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową PPL, rebranding Lotniska Chopina, rozwój e-commerce, reklamy lotniskowej i nowych kanałów komunikacji.

W obszarze technologii uporządkował program EPWA OPS-2030, obejmujący modernizację kluczowych systemów operacyjnych Lotniska Chopina, wdrożenie wymogów CP1 oraz zapewnienie ciągłości działania portu. Wzmocnił cyberbezpieczeństwo PPL poprzez insourcing systemu SIEM, rozwój lotniczego ISAC i współpracę z NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego wykorzystania AI.

Nieprawidłowości w PPL

Na początku maja Grzegorz Łakomski, reporter programu "Czarno na białym", dotarł do dokumentów wskazujących na możliwe nieprawidłowości w Polskich Portach Lotniczych. Reporter przyjrzał się kulisom funkcjonowania państwowej spółki, do której miały napływać m.in. sygnały dotyczące możliwego ustawienia jednego z przetargów.

Jak ustalił Łakomski, istotną rolę w zarządzaniu PPL odgrywał wiceprezes Adam Sanocki. Według reportera nie miał on dużego doświadczenia w branży lotniczej, był natomiast postrzegany jako zaufany współpracownik wiceministra Macieja Laska.

Wiceminister zapewniał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie stwierdziła w spółce żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych twierdzi, że ABW nie otrzymała zgłoszeń dotyczących możliwych nadużyć w PPL.