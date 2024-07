Wicepremier: na całym świecie problem jest bardzo duży

Awaria systemów Microsoftu jest monitorowana przez polskie służby - poinformował na antenie TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że "w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie", ale "na całym świecie problem jest bardzo duży".

Trwa duża awaria systemów informatycznych - donoszą światowe agencje. Utrudnienia znacząco wpływają na działalność gospodarki, w tym m.in. linii lotniczych i giełd.

"Obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. Globalna awaria systemów Microsoft jest monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. "Na bieżąco będziemy informować o sytuacji, a na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju" - napisał wcześniej w mediach społecznościowych Gawkowski.

Rozwiń

Gawkowski o globalnej awarii

- Awaria systemów Microsoft, która jest bardzo odczuwalna na świecie, jest od samego początku monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. To, co możemy powiedzieć na tę chwilę, czyli na 10.30, to obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. Dostajemy informacje o pewnych błędach systemowych w firmach, w instytucjach, ale nie ma to wpływu na działanie systemu infrastruktury krytycznej - na poziomie tych najważniejszych systemów - powiedział w TVN24 wicepremier.

Podkreślił, że "na tę chwilę spokojnie można powiedzieć, że nie ma powodów do niepokoju, ale na całym świecie oczywiście problem jest bardzo duży".

Minister cyfryzacji o awarii systemów w Polsce

Gawkowski odniósł się też to informacji podanej przez terminal kontenerowy Baltic Hub (dawniej DCT Gdańsk), który podał, że zmaga się z globalną awarią systemów operacyjnych Microsoft, która utrudnia funkcjonowanie.

- Monitorujemy tę sytuację, tylko że ta sytuacja w wielu miejscach też jest związana z tym, że codziennie w Polsce dochodzi do tysiąca, czasami dwóch tysięcy incydentów, które są zgłaszane. My je później sprawdzamy, potwierdzamy, podejmujemy działania - powiedział wicepremier.

Dodał, że nie ma pewności, iż "mamy do czynienia z jedną tylko awarią związaną z systemami Microsoftu, bo to wszystko dzieje się w związku z firmą CrowdStrike, która też wpuszczała oprogramowanie do Microsoftu i te nakładki swoje przygotowywała".

- Jeżeli miałbym powiedzieć o samym systemie polskiego cyberbezpieczeństwa, to on jest dzisiaj bezpieczny i nie ma powodów do niepokoju - zaznaczył ponownie Gawkowski.

Dodał, że to, co może ujawnić, "wskazuje, że nie ma żadnego ataku cybernetycznego", ale ma "też informacje z innych służb, które już w nocy monitorowały sytuację, i te wskazują, że mamy bardziej do czynienia z awarią wprowadzoną poprzez jakieś braki koordynacji czy błędy w oprogramowaniu, a nie dlatego, że mamy do czynienia z zaplanowanym atakiem".

- Chciałbym mocno podkreślić, Microsoft w najbliższych, może godzinach, ale na pewno w najbliższych dniach będzie musiał ujawnić wszystko zgodnie z amerykańskim prawem, co się wydarzyło i też będziemy wiedzieli, czy coś nie zostało ukryte, no bo ciężko powiedzieć, że wiemy wszystko, bo to jest prywatna korporacja, też warto o tym pamiętać - wyjaśnił minister cyfryzacji.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP