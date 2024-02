Wiceministra o zmianach na sklepowych półkach. "To wszystko zniknie"

Rezygnacja z plastikowych naklejek na owocach

- Między innymi w Unii Europejskiej jest negocjowane i kończone właśnie rozporządzenie PPWR (ang. Packaking and Packaking Waste Regulation), które zmieni nasze podejście do plastiku. Będziemy musieli zrezygnować z pewnych elementów, jak na przykład z plastikowych naklejek na pomarańczach czy jabłkach. To wszystko zniknie - wskazała wiceminister. Przypomniała, że w przyszłym roku zostanie wprowadzony system kaucyjny dotyczący plastikowych butelek. - Te zmiany będą związane ze zmianami nawyków konsumentów, co może być trudne - dodała. Sowińska odniosła się też do pytania, czy w tym roku zostanie wprowadzona rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) postulowana przez branżę odpadową. ROP ma polegać na tym, że producenci tworzyw, w tym opakowań, ponosiliby odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie gdy stają się one odpadem. - Gminy są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, również w porównaniu z innymi krajami. Brakuje nam elementu finansowego po to, żeby ta gospodarka była finansowana i żeby to było finasowanie stabilnie i racjonalnie - wskazała Sowińska.