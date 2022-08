Wiceminister: specustawa dotycząca Odry ułatwi procesy inwestycyjne

Gróbarczyk: ustawa usprawni procedury inwestycyjne

- Jest to program realizowany w ramach środków Banku Światowego, Banku Rady Rozwoju Europy, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, budżetu państwa. Są to inwestycje - biorąc pod uwagę całość programu - przekraczające 5 mld zł, a na samej Odrze realizowane są działania przekraczające 3 mld zł - zaznaczył.

"Gospodarka wodna potrzebuje wody"

W odniesieniu do sytuacji na Odrze p.o. prezesa Wód Polskich podkreślił, że najważniejsze jest, by zwiększyć "zasoby dyspozycyjne Odry, by było więcej wody i ryby miały lepsze środowisko do tego, by żyć".