Wiceminister odchodzi z resortu rozwoju i technologii

Wiceminister Marek Niedużak odchodzi z resortu rozwoju i technologii

Praca w resorcie rozwoju i technologii

Jednym z nich jest Pakiet MŚP, który wprowadził wiele uproszczeń w podatkach, obowiązkach administracyjnych i w zasadach organizacji spółek handlowych. Ministerstwo wskazało, że dzięki temu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Pakiet m.in. rozszerzył od 1 stycznia 2020 r. status "małego podatnika" w PIT i CIT na firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (wcześniej było to 1,2 mln euro). Dzięki temu uzyskały one prawo do ułatwień w amortyzacji oraz rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na podatki dochodowe. Pakiet skrócił też ze 150 do 90 dni termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.