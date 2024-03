Prosty powrót do składki zdrowotnej dla przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu jest niemożliwy - przekazał wiceminister finansów Jarosław Neneman. W trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego Neneman dodał, że na razie MF nie ma gotowych żadnych dużych propozycji zmian w podatkach, ale sposobność do tego może pojawić się przy okazji prac nad Aktualizacją Programu Konwergencji.

- Składka zdrowotna - prosty powrót do zasad, które były kiedyś, przed Polskim Ładem, jest niemożliwy. Sporo rzeczy się zmieniło w międzyczasie. Zmieniła się konstrukcja systemu. (...) Do tego się nie wróci. Koszt w warunkach dzisiejszych powrotu do sytemu poprzedniego, jeden do jednego, to 92 miliardy złotych. Wiadomo, że to jest koszt abstrakcyjny - powiedział Neneman.