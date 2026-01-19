Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów

Sklep sprzedawał przeterminowaną żywność. Niektóre produkty miały zmienione daty ważności Źródło: KPP Lubaczów

- Przejmowanie sieci z innych państw, które funkcjonują na rynku polskim nie jest najlepszym rozwiązaniem. Sieci polskich jest na tyle dużo, że możemy rozwijać to, co jest już dzisiaj na rynku - powiedział Wrona w RMF24.

Sieć "z kłopotami"

Wiceminister zauważył, że sieć Carrefour ma kłopoty i przejęcie jej przez KGS nie byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ oznaczałoby przejęcie "z kłopotami".

- Ja z całego serca promuję sieć "Społem", która w łańcuchu dostaw ma cały kanał dotarcia do klienta - od piekarni i masarni po sklep spożywczy - podkreślił wiceszef MAP.

Pomysł przejęcia sieci Carrefour

Pod koniec listopada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowało Krajowej Grupie Spożywczej "przejęcie sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym".

Szef resortu Stefan Krajewski podał w komunikacie, że KGS mogłaby w ten sposób zapewnić polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty jest siecią zagranicznych dyskontów.

