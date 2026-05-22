Wiceminister aktywów państwowych: mamy gen przedsiębiorczości

W rozmowie z prowadzącym Wojciechem Skrzypkiem wiceminister Wrona mówił o tym, co wyróżnia Polaków na tle innych narodów Europy. Podkreślił, że w narodowym charakterze Polaków tkwi "gen wolności", który pozwolił po 1989 roku w szybkim tempie dojść do prawdziwej niezależności.

- W tym genotypie mamy również gen przedsiębiorczości, który ujawnia się wtedy, gdy drzwi są uchylone na tyle, by można było coś zrealizować. Moim zadaniem jest inspirowanie firm do odwagi, by nie poruszały się jedynie utartymi torami codzienności, ale odważnie zmieniały się z myślą o przyszłości - zaznaczył.

Rozwój sztucznej inteligencji

W kontekście rozwoju technologii i sztucznej inteligencji wiceminister zauważył, że dopiero czas pokaże, czy ogromne inwestycje w tym obszarze przyniosą realne korzyści. Odniósł się też do słów ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który podkreślił, że jeśli nowe technologie będą służyć człowiekowi i poprawiać jakość życia, będzie to oznaczać sukces.

- Jeżeli jednak pójdą w kierunku, który utrudni komunikację międzyludzką, zmarnujemy szansę - stwierdził. Dodał, że prawdziwa innowacyjność nie zawsze musi polegać na wprowadzaniu nowoczesnych technologii, ale często na sposobie myślenia, działania i podejmowania decyzji.

Poruszając temat cybersuwerenności, Wrona wskazał, że do jej rozwoju potrzebni są liderzy zdolni do prowadzenia dużych projektów. - Oni istnieją, czasami muszą tylko spotkać się z odpowiednim finansowaniem i szerszym zespołem. Pamiętam przykład firmy Comp Rzeszów SA Adama Górala, który zaczynał od małego banku spółdzielczego, a dziś jest twórcą Asseco - przypomniał.

"Te pieniądze zwiększają obronność"

Wiceminister podkreślił, że pojęcie SAFE odnosi się nie tylko do kwestii obronnych, ale także do gospodarki. Jego zdaniem, jeśli inwestycje w tym obszarze będą spłacane z dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów, będzie to najlepszy model rozwoju.

- Te pieniądze zwiększają obronność, a jednocześnie sprawiają, że stajemy się uczestnikami tego biznesu. Niepokojące jest jednak to, że strategie, które tworzymy, bywają niszczone w absurdalny sposób - na przykład przez brak akceptacji dla wspólnego myślenia czy przez polityczne interesy, które powodują, że ustawy są opóźniane lub blokowane bez jasnego powodu - mówił Wrona.

Węgiel i transformacja energetyczna

W drugiej części rozmowy wiceminister odniósł się do transformacji energetycznej i sytuacji w górnictwie. Zauważył, że opłacalność wydobycia węgla różni się w zależności od regionu, a Polska konkuruje z krajami takimi jak Australia, Indonezja czy Kazachstan.

Przypomniał jednocześnie o odpowiedzialności społecznej wobec 70 tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie. - Zawsze protestuję, gdy ktoś krytykuje wysokość wynagrodzeń górników, ponieważ pracują oni w ekstremalnie trudnych warunkach i ich praca powinna być dobrze wynagradzana - zaznaczył.

Odnosząc się do transformacji energetycznej, Wrona zaznaczył, że Polska przygotowuje się do niej od dwóch dekad. Wskazał, że w ostatnich latach wprowadzono wiele mocy z odnawialnych źródeł energii, choć ich efektywność zależna jest od warunków pogodowych.

Dodał, że budowa elektrowni atomowej, mimo że zwrot z inwestycji może trwać kilkadziesiąt lat, jest potrzebna, aby zapewnić stabilne ceny energii i rozwój gospodarczy. - Jedni mówią, żeby wszystkie kopalnie sprzedać i zamknąć - to błąd. Z drugiej strony twierdzenie, że węgiel to polskie złoto, również jest błędne - podkreślił.

- Obie strony muszą się porozumieć. Każda ma swoje racje, ale jesteśmy na dobrym kursie - podsumował.

