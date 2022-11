Sądowa batalia o WIBOR. Związek Banków Polskich komentuje

Dr Tadeusz Białek , wiceprezes Związku Banków Polskich, odniósł się do informacji, że sąd w Katowicach wydawał postanowienie o zawieszeniu pobierania przez bank raty w części wyliczanej na podstawie WIBOR.

"To nie jest wyrok sądu"

Białek zaznaczył, że "przede wszystkim, nie jest to wyrok sądu". - Ani żadne przesądzenie przez sąd o usunięciu WIBOR-u. To jest postanowienie o zabezpieczeniu, które czasowo reguluje, w jaki sposób zobowiązanie będące przedmiotem sporu ma być regulowane do czasu zakończenia procesu - dodał.