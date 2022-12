"Powrót ze szczytów", rata może spaść

Z kolei analitycy Banku Pekao wskazują, że "zdaniem rynku WIBOR 3M miałby za rok wynosić ok. 6 procent". Wskazali, że "w miesiąc zgubiliśmy to 2 punkty procentowe". "Wątpliwe, ale nie niemożliwe" - napisali na Twitterze. Opublikowali również wykres, na którym widać, że kontrakty na WIBOR 3M za rok (stawka FRA 12x15) wskazują na poziom ok. 6 procent.

Decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie.