Ważny projekt w sejmowej zamrażarce. Minister klimatu o tym, kiedy mogą się rozpocząć prace

Sejm nadal nie rozpoczął prac nad nowelizacją ustawy wiatrakowej. Rządowy projekt nowelizacji ustawy, tak zwanej 10H, mimo że został przyjęty już kilka miesięcy temu, to trafił do zamrażarki. - Dużo jest tych rozwiązań energetycznych, jak zamkniemy te wszystkie rozwiązania, myślę, że Sejm będzie gotowy też, żeby rozpocząć procedowanie 10H - powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Projektem ustawy powinien się zająć Sejm. Do tej pory, mimo że minęło już kilka miesięcy, nie nadano mu jednak numeru druku.

Na ten temat mówiła w poniedziałek podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego szefowa MKiŚ. - Co do 10H, ustawa rzeczywiście została skierowana do Sejmu. Jak państwo widzicie dużo jest tych rozwiązań energetycznych, jak zamkniemy te wszystkie rozwiązania, myślę, że Sejm będzie gotowy też, żeby rozpocząć procedowanie 10H, w tym skonsultowanym z branżą, ze wszystkimi sektorami, projekcie, który został przez nas - po przyjęciu przez Radę Ministrów - uzgodniony - zapowiedziała minister Moskwa.