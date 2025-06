Kłopot z nową propozycją rządu

Firmy z branży lądowej energetyki wiatrowej niekoniecznie czekają na zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań z obecnych 700 do 500 metrów. Tymczasem rząd wciąż liczy, że uwzględniający to projekt ustawy wejdzie w życie - pisze w środę "Puls Biznesu".

Jak przypomina dziennik, w Świnoujściu ruszyła we wtorek coroczna konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Wśród około dwóch tysięcy uczestników są przedstawiciele firm inwestujących w lądowe i morskie farmy wiatrowe, firm doradczych czy think tanków.

Gazeta zwraca uwagę, że choć konferencja rozpoczęła się w przeddzień wotum zaufania dla rządu, to rozmów o możliwych konsekwencjach tego głosowania raczej nie było słychać. Jednym z tematów była natomiast wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i perspektywa jego weta dla nowelizacji tak zwanej ustawy wiatrakowej. Chodzi o przygotowany przez rząd i wysłany już do Sejmu projekt zmniejszenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań z 700 do 500 m - wskazuje dziennik.

Inwestorzy nie są zachwyceni

Jak zauważa "PB", w kuluarach można było usłyszeć, że być może rząd będzie się starał doprowadzić do tego, by ustawa trafiła jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy. Z drugiej strony - że inwestorzy z branży wiatrowej niekoniecznie są zachwyceni projektem nowelizacji. To dlatego, że zmniejszeniu odległości do 500 m towarzyszą warunki, które trudno spełnić.