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"Rewolucja" na Bałtyku. Jedna "potężna zaleta"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Turbiny wiatrowe farmy morskiej
Turbiny wiatrowe farmy morskiej
Źródło zdj. gł.: Baltic Power
Absolutna rewolucja i sukces polskiej transformacji energetycznej - mówi Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Na dniach z polskich wiatraków na Bałtyku ma popłynąć pierwszy prąd. Skala inwestycji jest ogromna, a energia z morskich farm ma zasilić nawet miliony gospodarstw w Polsce.Artykuł dostępny w subskrypcji

- Kiedy w pogodny dzień usiądzie się na plaży w Lubiatowie, na morzu widać turbiny. Z tej odległości są oczywiście bardzo małe... Mam nadzieję, że tę i kolejne farmy będziemy postrzegać jako symbol nowej polskiej energetyki - mówi Julia Cydejko, analityczka Polityki Insight.

Z bałtyckiej plaży widać między innymi farmę spółki Baltic Power, czyli wspólną inwestycję Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Każda z pół setki zainstalowanych już turbin ma ponad 250 metrów. Licząc od fundamentów, są wyższe od Pałacu Kultury i Nauki z iglicą. To z tej farmy ma wkrótce popłynąć pierwszy prąd, na razie w ramach testów. To "pierwsza w historii tego typu operacja w Polsce" - podkreśla spółka.

Eksperci są zgodni. - To absolutna rewolucja i sukces polskiej transformacji energetycznej, że udało się ponad podziałami uruchomić tak duży i skomplikowany proces inwestycyjny. Bałtycki prąd zasili między innymi pompy ciepła, auta elektryczne oraz centra danych, więc idealnie uzupełni rosnące zapotrzebowanie w związku z elektryfikacją gospodarki - komentuje w rozmowie z TVN24+ Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat.

 - Oczywiście, pierwszy gigawat, a właściwie około 1,2 GW, nie zrobi z nas jeszcze offshore'owej potęgi, ale to kamień milowy - dodaje Julia Cydejko.

Bo polska strefa ekonomiczna na Bałtyku jest wielkim placem budowy. Inwestycję w energetykę wiatrową na morzu [offshore - red.] prowadzą także spółka polskiej miliarderki Dominiki Kulczyk Polenergia (przy współpracy z norweskim koncernem Equinor) oraz PGE (wraz z duńskim Orsted). W obu przypadkach pierwszy prąd ma popłynąć w 2027 roku.

Pozostało 81% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jaką "potężną zaletę" mają farmy wiatrowe na Bałtyku.
Czy cena prądu spadnie za sprawą tego typu inwestycji?
Jakie są różnice między energetyką wiatrową na lądzie a na morzu.
Jakie są kontrowersje dotyczące budowy wiatraków na Bałtyku.
Jakie są plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce do 2040 roku.
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Tagi:
polityka energetyczna Polskienergia odnawialna
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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