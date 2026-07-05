Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju
|

"Rewolucja" na Bałtyku. Jedna "potężna zaleta"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Turbiny wiatrowe farmy morskiej
Turbiny wiatrowe farmy morskiej
Źródło zdj. gł.: Baltic Power
Absolutna rewolucja i sukces polskiej transformacji energetycznej - mówi Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Z polskich wiatraków na Bałtyku popłynął właśnie pierwszy prąd. - To kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego i energetycznej suwerenności - stwierdził premier Donald Tusk. Skala planowanych inwestycji jest ogromna, a energia z morskich farm ma zasilić nawet miliony gospodarstw w Polsce.Artykuł dostępny w subskrypcji

Pierwotna wersja tekstu została opublikowana 5 lipca 2026 roku.

- Kiedy w pogodny dzień usiądzie się na plaży w Lubiatowie, na morzu widać turbiny. Z tej odległości są oczywiście bardzo małe... Mam nadzieję, że tę i kolejne farmy będziemy postrzegać jako symbol nowej polskiej energetyki - mówi Julia Cydejko, analityczka Polityki Insight.

Z bałtyckiej plaży widać między innymi farmę spółki Baltic Power, czyli wspólną inwestycję Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Każda z pół setki zainstalowanych już turbin ma ponad 250 metrów. Licząc od fundamentów, są wyższe od Pałacu Kultury i Nauki z iglicą.

W piątek z pierwszej polskiej farmy na Bałtyku popłynął prąd. To "pierwsza w historii tego typu operacja w Polsce" - podkreślała wcześniej spółka.

Eksperci są zgodni. - To absolutna rewolucja i sukces polskiej transformacji energetycznej, że udało się ponad podziałami uruchomić tak duży i skomplikowany proces inwestycyjny. Bałtycki prąd zasili między innymi pompy ciepła, auta elektryczne oraz centra danych, więc idealnie uzupełni rosnące zapotrzebowanie w związku z elektryfikacją gospodarki - komentuje w rozmowie z TVN24+ Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat.

 - Oczywiście, pierwszy gigawat, a właściwie około 1,2 GW, nie zrobi z nas jeszcze offshore'owej potęgi, ale to kamień milowy - dodaje Julia Cydejko.

Bo polska strefa ekonomiczna na Bałtyku jest wielkim placem budowy. Inwestycję w energetykę wiatrową na morzu [offshore - red.] prowadzą także spółka polskiej miliarderki Dominiki Kulczyk Polenergia (przy współpracy z norweskim koncernem Equinor) oraz PGE (wraz z duńskim Orsted). W obu przypadkach pierwszy prąd ma popłynąć w 2027 roku.

Pozostało 80% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jaką "potężną zaletę" mają farmy wiatrowe na Bałtyku.
Czy cena prądu spadnie za sprawą tego typu inwestycji?
Jakie są różnice między energetyką wiatrową na lądzie a na morzu.
Jakie są kontrowersje dotyczące budowy wiatraków na Bałtyku.
Jakie są plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce do 2040 roku.
Udostępnij:
Tagi:
polityka energetyczna Polskienergia odnawialna
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20250314_0EA
"Bez kolejek, z poszanowaniem prywatności". Żołnierz odbierze mundur w paczkomacie
Z kraju
1007N110V CHOCZEWO-0004
Polskie turbiny wiatrowe idą w ruch. Pierwsza dostawa mocy
Z kraju
shutterstock_2402485723
Kara dla Gazpromu. Urząd zaskoczony słowami ministra
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Nowa projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego
Z kraju
e-papieros
Koniec z atrakcyjnymi opakowaniami papierosów. Brytyjski rząd ma plan
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Historyczny debiut na amerykańskiej giełdzie
Tech
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Marian Banaś
Były szef NIK z aktem oskarżenia
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Ponad pięć miliardów dla Pfizera. Wyrok uderza w polskie lotnictwo
Z kraju
lody shutterstock_2220235849_1
Większość lodów z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
Z kraju
Prezes PiS chce rozmawiać z Adamem Glapińskim. Opozycja wzywa do dymisji szefa NBP
Euro najdroższe od 2024 roku. Złoty reaguje na konferencję szefa NBP
Rynki
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
Ze świata
shutterstock_2645052571 (1)
Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
Tech
Adam Glapiński na konferencji NBP
Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych. Ale stawia warunki
Z kraju
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Chaos w kopalni soli. Obajtek szarpał się z prezesem
Z kraju
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Zakaz sprzedaży chińskich aut. Już wkrótce głosowanie
Moto
Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Miasteczko nad jeziorem Como wprowadza zakaz dla turystów. Grzywna do 200 euro
TVN24
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podniesienie drugiego progu podatkowego. Zaplanowano rozmowy
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
PPK przyciąga kapitał. System zyskuje zaufanie
Z kraju
shutterstock_2524535261
Wyższe ceny za źródło ciepła. "Potrzebujemy 2 milionów ton rocznie"
Z kraju
ropa paliwa
Niestabilne ceny ropy. "Zagrożone odzyskiwanie dostaw"
Rynki
zloto shutterstock_1689534922_1
Karol III poproszony o odblokowanie złota. "Należy do narodu"
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Ogromne wydatki linii lotniczych. To wpływ konfliktu
Ze świata
temat paliwa
Tu benzyna i LPG są najtańsze w Polsce. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić
Moto
owoce zakupy bazar shutterstock_1718538325
Te zjawiska mogą podbić ceny żywności. Eksperci wskazują na trzy zagrożenia
Handel
Agadir
Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany
Turystyka
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Pakiet CPN wróci na stacje? "Rozważamy"
Moto
Rosja paliwo stacja
Ukraińskie ataki wywołały kryzys. W Rosji wprowadzono zakaz eksportu paliwa
Ze świata
shutterstock_2360570399
Technologiczna fortuna. Co kupują nowi milionerzy?
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica