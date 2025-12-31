Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega

Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe Źródło: TVN24

Resort podał, że oszuści przesyłają e-maile lub SMS o rzekomej nadpłacie wynikającej z błędnego naliczenia stawek taryfowych a także wskazują konkretną kwotę do zwrotu oraz zachęcają do "zalogowania się" lub "weryfikacji danych", aby otrzymać środki na konto bankowe.

Ostrzeżenie Ministerstwa Energii

"Wiadomości te zawierają elementy mające uwiarygodnić przekaz, takie jak numer sprawy, podstawa prawna czy logotypy instytucji i spółek energetycznych. Nadawcy podszywają się pod PGE Polską Grupę Energetyczną oraz Ministerstwo Energii" - napisał resort. Poinformował, że każdy kto dostanie taką wiadomość powinien skontaktować się z usługodawcą, aby zweryfikować informacje z przesłanej wiadomości e-mail lub SMS. Zalecił też, by do kontaktu używać tylko danych podanych na oficjalnej stronie instytucji. Ministerstwo Energii przypomniało również, że nie wysyła rachunków ani faktur za energię i nie prowadzi indywidualnych rozliczeń finansowych z odbiorcami energii. Niepokój u klientów - według ME - powinny budzić: wiadomości od nieznanego lub podejrzanego nadawcy, ponaglenie do natychmiastowej reakcji, maile z nieznanym linkiem, błędy stylistyczne, językowe lub ortograficzne w treści wiadomości, nieprawidłowe nazwy instytucji lub błędy w adresach ich siedzib. Resort radzi, by przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości, incydent zgłosić do CSIRT NASK (CERT Polska).

