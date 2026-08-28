"Cios w uczniów". Rząd komentuje weto prezydenta

Barbara Nowacka: rząd przyjął projekt zakazujący z korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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W piątek Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu trzech ustaw:

nowelizacji prawa energetycznego,

przepisów o programach ochrony powietrza,

prawa oświatowego.

Ostatnia z nich miała umożliwić wprowadzenie pilotażu bezpłatnego, państwowego eDziennika.

Według prezydenta sama idea takiego pilotażu jest słuszna, ale ustawa naraża państwo na zbyt wysokie koszty i nie zabezpieczałaby w wystarczającym stopniu danych zgromadzonych w eDziennikach przed wyciekiem.

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Gawkowski krytykuje weto

Decyzja prezydenta została skrytykowana przez rząd. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował, że Nawrocki "zawetował nowoczesną szkołę" oraz że "to cios w rodziców, uczniów i nauczycieli".

"Karol Nawrocki mówi im dziś: zostańcie przy starym, rozproszonym systemie, zakładajcie kolejne konta, korzystajcie z różnych aplikacji, a nauczyciele niech dalej wykonują pracę, którą państwo mogłoby uprościć. Rodziny nie dostaną bezpłatnej, publicznej alternatywy. To nie jest troska o obywateli. To blokowanie rozwiązania stworzonego właśnie dla nich" - podkreślił w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

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Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji

W oświadczeniu resortu wskazano, że zastosowanie pilotażu "w rzeczywistych warunkach, z udziałem nauczycieli, rodziców, uczniów i dyrektorów, pozwoliłyby ocenić jego funkcjonalność i wygodę użytkowania".

❌ Weto Prezydenta oznacza brak publicznego, bezpłatnego i bezpiecznego eDziennika dla uczniów, rodziców i nauczycieli.



Nowe rozwiązanie miało zapewnić:

✅ równy dostęp do informacji dla rodziców i uczniów

✅ brak reklam i ofert handlowych

✅ wysoki poziom ochrony danych

✅… pic.twitter.com/cUiERK3Rp3 — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) August 28, 2026 Rozwiń

"Rozwiązanie od początku miało być bezpłatne zarówno dla szkół, jak i rodzin. Bez reklam, treści sponsorowanych i ofert handlowych. Dane uczniów oraz informacje o przebiegu ich nauki nie służyłyby celom komercyjnym. Niestety, prezydenckie weto zatrzymuje realizację tego planu. Rodzice nie zyskają publicznej alternatywy zapewniającej bezpłatny dostęp do podstawowych informacji szkolnych. Szkoły zostały pozbawione możliwości wyboru państwowego rozwiązania, a rynek eDzienników w kolejnym roku szkolnym pozostanie oparty na usługach komercyjnych" - zaznaczono.

Jak oceniono w komunikacie, zawetowanie ustawy "uniemożliwia wdrożenie rozwiązania, które miało chronić dane uczniów, rodziców i nauczycieli przed komercyjnym wykorzystaniem".

"Nie przyczynia się również do zwiększenia ich bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie. Odbiera szkołom możliwość przetestowania publicznego rozwiązania projektowanego zgodnie z państwowymi standardami bezpieczeństwa, ochrony danych i kontroli dostępu" - stwierdzono.

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Komentarze Ministerstwa Edukacji

Przedstawiciele rządu komentowali ruch prezydenta również w mediach społecznościowych.

"Lobbystyczne weto do ustawy o bezpłatnym, państwowym e-dzienniku" - oceniła na platformie X ministra edukacji Barbara Nowacka.

Lobbystyczne weto do ustawy o bezpłatnym, państwowym e-dzienniku. — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) August 28, 2026 Rozwiń

Z kolei według wiceministry edukacji Katarzyny Lubnauer weto "ma bardzo konkretną cenę". "Zapłacą ją rodzice i dzieciaki" - podkreśliła.

Prezydent @NawrockiKn zawetował państwowy eDziennik.



Co to oznacza?

❌rodzice nadal mogą płacić za pełne funkcje komercyjnych aplikacji,

❌dane o uczniach, ich ocenach i frekwencji pozostaną na serwerach prywatnych firm,

❌nie ruszy bezpłatna, państwowa i bezpieczniejsza… — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) August 28, 2026 Rozwiń