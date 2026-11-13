Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Publiczny akt oskarżenia" po wecie prezydenta. Reakcja ministra cyfryzacji

|
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o wecie Nawrockiego. "Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier ostro skrytykował weto Karola Nawrockiego do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie i zapowiedział przygotowanie kolejnej ustawy.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie - w tym zawierających mowę nienawiści. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

- Prezydent Nawrocki po raz kolejny zdecydował się zawetować ustawę, która gwarantowała bezpieczeństwo w internecie młodszym i starszym. Przez prezydenta pedofile, szantażyści, zwykli oszuści, hejterzy, którzy wykorzystują wpisy do nawoływania do przemocy, dalej będą mogli grasować w internecie. Prezydent może zawetować ustawę, ale prezydent nie zawetował problemu - ocenił na konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski: prezydent bierze osobistą odpowiedzialność

Gawkowski oświadczył następnie, iż "stawia panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko, za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie".

- Wszystkie dzieci narażone na przemoc, na hejt powinny wiedzieć, że nie pomógł im prezydent Rzeczypospolitej Polski, który właśnie taką pomocą i opieką powinien służyć - powiedział minister. Zastrzegł, że to nie jest spór o ustawę, tylko o to, "czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć". Jako przykład wskazał między innymi patostreaming w internecie.

Gawkowski zaznaczył również, że celem zawetowanej ustawy nie jest cenzura. - Dość straszenia Polaków, panie prezydencie, cenzurą. To ustawa, która dawała państwu mocne argumenty przeciwko platformom cyfrowym, które pozwalają, żeby ten hejt, nienawiść, to zło przez godziny i tygodnie w internecie (...) się rozchodziło - wyjaśnił.

Będzie nowa ustawa. Rząd "nie zamierza odpuścić"

Minister cyfryzacji zapowiedział na konferencji prasowej nowy projekt o bezpieczeństwie w sieci. - Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie - poinformował.

- Będziemy aż do skutku przychodzić do pana prezydenta do pałacu i pokazywać, co hejt, nienawiść wyprawia, jak wiele złego czyni, jaka radykalizacja postępuje - wymieniał Gawkowski.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof Gawkowskicyfryzacjaministerstwo cyfryzacjiKarol NawrockiPrezydent RP
Zobacz także:
Microsoft wyszukiwarka lupa shutterstock_2828166525
Awaria systemów Microsoft zażegnana? "Ożywienie i stabilizacja"
Ze świata
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Maksymalne ceny gazu. Takie będą stawki w przyszłym roku
Z kraju
Telefon komórkowy (zdjęcie ilustracyjne)
"Jestem zdruzgotany", "ta ustawa mogła pomóc". Eksperci zabrali głos
Z kraju
bmw shutterstock_2693106821
Zagrożenie pożarowe w autach. Groźna usterka w BMW
Moto
shutterstock_2768538577
Pierwszy taki pozew w Polsce, zapadł wyrok. "Precedens"
Łukasz Figielski
Nawrocki weto
Prezydent zawetował ustawę o bezpieczeństwie w internecie
Z kraju
Możejki
Litwa szykuje podatek od nadmiarowych zysków. "Rozmawiamy głównie o Orlenie"
Ze świata
Baryłki ropy
Zwrot na rynku ropy. Pierwszy raz od wybuchu wojny
Ze świata
Został miesiąc. Ustawy o kryptowalutach nie ma. Nie jest potrzebna?
Hakerzy z Korei Północnej kradną miliony w kryptowalutach
Tech
Lotto
Osiem milionów złotych do wygrania w Lotto
Pieniądze
[TVN24+] Nvidia: dyrektor generalny Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska
Z Tajwanu do Doliny Krzemowej. Poprawczak, czarna kurtka i "męska pycha"
Łukasz Figielski
Jensen Huang
Kłopoty byłego szefa Nvidii. Został wezwany przed Senat
Ze świata
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Ceny paliw na weekend. Nowe stawki
Pieniądze
Ukraina, armia, dron
Hakerzy zaatakowali producenta wojskowych dronów
Ze świata
zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Pieniądze
shutterstock_1751459348
Wielka awaria Microsoftu trwa. "Zakłócenia w pracy niezliczonych instytucji"
Ze świata
Warszawa
"Polska gospodarka zwolniła". Znamy nowy odczyt PKB
Pieniądze
microsoft - Thaspol Sangsee shutterstock_4205207077
Globalna awaria Microsoft i jedna "bardzo dziwna" rzecz
Ze świata
Jensen Huang
Rynek reaguje na odejście prezesa Nvidii
Ze świata
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski
"Jak Polska może pomóc". Zełenski spotkał się z Tuskiem.
Ze świata
meta siedziba shutterstock_2303237425
Milionowa kara dla Mety po wyborach prezydenckich
Ze świata
haker shutterstock_2559824501
"Chcieli zrobić Polsce krzywdę". System wciąż nie działa
Z kraju
Lotnisko Chopina w Warszawie i siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Sąd w Belgii zdecydował w sprawie środków PAŻP
Z kraju
Jensen Huang
Prezes Nvidii ustępuje ze stanowiska
Tech
shutterstock_2813364573
Media: Europa wciąż kupuje gaz od Rosji. W grze miliardy euro
Ze świata
Wojciech Klimas
Nie żyje Wojciech Klimas
Z kraju
TSUE
TSUE oddalił skargi wniesione przez Polskę. "Niewygodne regulacje"
Z kraju
Jensen Huang
Kryzys na szczycie Nvidii. "Nie da się już odkręcić"
Ze świata
Władimir Putin
UE może nałożyć kolejne sankcje na podmioty rosyjskie
Ze świata
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Tańsze paliwo na stacjach. Nowe stawki na piątek
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica