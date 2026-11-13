Z kraju "Publiczny akt oskarżenia" po wecie prezydenta. Reakcja ministra cyfryzacji Kamila Grenczyn |

Gawkowski o wecie Nawrockiego. "Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie - w tym zawierających mowę nienawiści. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

- Prezydent Nawrocki po raz kolejny zdecydował się zawetować ustawę, która gwarantowała bezpieczeństwo w internecie młodszym i starszym. Przez prezydenta pedofile, szantażyści, zwykli oszuści, hejterzy, którzy wykorzystują wpisy do nawoływania do przemocy, dalej będą mogli grasować w internecie. Prezydent może zawetować ustawę, ale prezydent nie zawetował problemu - ocenił na konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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Krzysztof Gawkowski: prezydent bierze osobistą odpowiedzialność

Gawkowski oświadczył następnie, iż "stawia panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko, za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie".

- Wszystkie dzieci narażone na przemoc, na hejt powinny wiedzieć, że nie pomógł im prezydent Rzeczypospolitej Polski, który właśnie taką pomocą i opieką powinien służyć - powiedział minister. Zastrzegł, że to nie jest spór o ustawę, tylko o to, "czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć". Jako przykład wskazał między innymi patostreaming w internecie.

Gawkowski zaznaczył również, że celem zawetowanej ustawy nie jest cenzura. - Dość straszenia Polaków, panie prezydencie, cenzurą. To ustawa, która dawała państwu mocne argumenty przeciwko platformom cyfrowym, które pozwalają, żeby ten hejt, nienawiść, to zło przez godziny i tygodnie w internecie (...) się rozchodziło - wyjaśnił.

Będzie nowa ustawa. Rząd "nie zamierza odpuścić"

Minister cyfryzacji zapowiedział na konferencji prasowej nowy projekt o bezpieczeństwie w sieci. - Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie - poinformował.

- Będziemy aż do skutku przychodzić do pana prezydenta do pałacu i pokazywać, co hejt, nienawiść wyprawia, jak wiele złego czyni, jaka radykalizacja postępuje - wymieniał Gawkowski.