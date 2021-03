"Jesteśmy nastawieni żeby podejmować odważne decyzje luzujące". Minister zdrowia podał warunek

Jeżeli chodzi o perspektywę poświąteczną to jesteśmy nastawieni żeby podejmować odważne decyzje luzujące - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył jednak, że warunkiem będzie przejście przez szczyt zachorowań. Szef MZ wskazał, że z ostrożniejszymi limitami odmrożone miałyby być na przykład wesela.

Koronawirus a wesela

- Bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć w imieniu pana premiera i całego rządu, że nastawienie rządu co do obostrzeń i regulacji zdecydowanie się zmienia. To znaczy, mamy teraz sytuację, w której część społeczeństwa jest już zaszczepiona, badania serologiczne pokazują, że mniej więcej 20-25 procent społeczeństwa ma już przeciwciała, więc te nasze decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą na pewno odważniejsze - podkreślił szef MZ.