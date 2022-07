Jest porozumienie z górniczą spółką. Związkowcy przerywają protest

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie z zarządem spółki i przerwali protest okupacyjny w siedzibie firmy. Zawarte porozumienie przewiduje, że PGG wypłaci pracownikom od 4 do 6,4 tysiąca złotych brutto jednorazowego świadczenia.

Ustalono, że przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. zł brutto. Ponadto ustalono, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 zł za jeden posiłek.