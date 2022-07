Tchórzewski o problemach z węglem. "Jest przekonanie, że każdy gospodarz, jak jest solidny, to już się zaopatrzył"

Krzysztof Tchórzewski skomentował obecne problemy z dostępnością węgla w Polsce. - W niedzielę byłem w rodzinnej wiosce. Praktycznie jest przekonanie, że każdy gospodarz, jak jest solidny, to już się zaopatrzył i praktycznie nie widać problemów - powiedział poseł PiS w rozmowie "Super Expressem".

To właśnie temat węgla został poruszony w rozmowie posła PiS z "Super Expressem".

Krzysztof Tchórzewski o węglu

W podobnym tonie mówił w sobotę w Kórniku w województwie wielkopolskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczał, zakup węgla wbrew pozorom nie jest prostą sprawą, ale - zapewnił - spółki działają i węgiel jest kupowany w dużych ilościach. - Nie chcę operować danymi sprzed dni, bo to się w każdym dniu zmienia, ale to co najmniej było, w momencie kiedy wybuchły te dyskusje, 6,5 miliona ton - mówił były wicepremier, zapewniając, że tego węgla będzie jeszcze więcej.