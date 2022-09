Prezes węglowej spółki może stracić stanowisko. Jest zapowiedź Jacka Sasina

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że może dojść do zmiany prezesa spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka". "W piątek podczas Rady Nadzorczej LW Bogdanka rozpatrzony zostanie punkt o odwołaniu prezesa Artura Wasila" - napisał Sasin na Twitterze. Wcześniej zarząd spółki poinformował o tym, że wydobycie węgla w tym roku będzie mniejsze niż zakładano.

Spółka Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Dwie trzecie (66 proc.) akcji LW "Bogdanka" ma kontrolowana przez państwo Enea.

Ograniczenie produkcji węgla

Wcześniej w środę, przed godziną 9, zarząd spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" poinformował w komunikacie o zaktualizowaniu celu produkcyjnego na 2022 rok do około 8,3 mln ton z około 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej. Jak wskazano, "w ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia".

"W związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać. Spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 2.09.2022 r. ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" - przekazano w środowym komunikacie. Na początku września br. Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na ten rok do około 9,2 mln ton.