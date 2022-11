Sklep internetowy PGG nie będzie sprzedawać węgla opałowego luzem

Sprzedaż węgla opałowego

Węgiel opałowy luzem był niedostępny w e-sklepie już podczas dwóch poprzednich sesji. We wtorek PGG oficjalnie potwierdziła, że tak będzie do odwołania, przyczyną jest przekierowanie węgla ze sklepu internetowego na potrzeby samorządów. Szczegóły swojej współpracy z gminami firma ma przedstawić jeszcze w listopadzie.

Przedstawiciele PGG zapewniają przy tym, że spółka nie planuje likwidacji sklepu internetowego. Od początku tego roku za jego pośrednictwem sprzedano blisko 1,4 mln ton węgla dla ok. 460 tys. klientów. Podczas każdej sesji zakupowej sprzedawano średnio ok. 40 tys. ton węgla (od 20 do nawet 70 tys. ton), nie wystarczało to jednak do zaspokojenia popytu - w jednej chwili zakupu w e-sklepie usiłowało dokonać nawet 140 tys. klientów.