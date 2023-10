Nawet 15 tysięcy złotych nagrody dla pracownika. Spółka zapłaci za to setki milionów

Druga jednorazowa premia

Będzie to druga jednorazowa premia dla załogi JSW w tym roku - w lipcu pracownicy spółki otrzymali już premię motywacyjną, na którą firma przeznaczyła 230 mln zł brutto.

Szczegółowe założenia i wytyczne dotyczące wypłaty premii określono w załączniku do porozumienia. Jak podali związkowcy, jej wysokość będzie zależała od liczby dni przepracowanych w trzecim kwartale tego roku. Wyliczono, że dla pracowników zatrudnionych pod ziemią będzie to 235 zł za dzień, dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 175 zł za dzień oraz 145 zł dla pozostałych pracowników. Natomiast dni objętych premią w lipcu i wrześniu było po 21, a w sierpniu 22.

Przy założeniu, że pracownik otrzyma premię za każdy premiowany dzień w trzecim kwartale br., pracownicy zatrudnieni pod ziemią dostaną ponad 15 tys. zł nagrody brutto, pracownicy zakładów przeróbczych ok. 11,2 tys. zł brutto, a pozostali pracownicy niespełna 9,3 tys. zł brutto.

"Premia nie dotyczy pracowników, którzy posiadali nieusprawiedliwioną nieobecność, zagarnęli mienie lub podjęli taką próbę, przystąpili do pracy nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków. Premia nie będzie wliczana do takich świadczeń jak nagroda barbórkowa, 14-ta pensja, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, zasiłek chorobowy oraz inne składniki wynagrodzenia za pracę" - poinformowała strona społeczna.

Spór zbiorowy

21 lipca br. ponad 21-tys. załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymała już nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł brutto dla pracownika. Na nagrody spółka przeznaczyła ok. 230 mln zł brutto. Wypłata była konsekwencją zawartego w lutym br. porozumienia płacowego, w którym ustalono, m.in. iż wynagrodzenia pracowników JSW rosną w tym roku średnio o 15,4 proc. Ustalono wówczas także, że po ocenie wyników osiągniętych przez spółkę w pierwszym półroczu, podjęte będą rozmowy o wypłacie dodatkowego świadczenia, co nastąpiło w lipcu.